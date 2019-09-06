Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin Almanya temasları

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Nürnberg çalışma ziyareti kapsamında Almanya'ya gitti. Birçok alman gazetecinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye-Almanya ilişkileri değerlendirildi.



Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu, Nürnberg Gazeteciler Kulübü'nün davetiyle Almanya'ya 3 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında dün akşam Nürnberg Gazeteciler Kulübü Merkezi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya çok sayıda Nürnberg Gazeteciler Kulübü üyesi Alman Gazeteci ve Bavyera Eski Başbakanı Günther Beckstein da katıldı. Toplantıda Türkiye- Almanya ilişkileri değerlendirildi. Görüşmelerde gazeteci örgütlerinin siyaset üstü olduğunun bir kez daha altı çizilirken, olumsuz iklimlerden etkilenmemesi için ortak prensipler geliştirildi. Verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten AGC Başkanı Mevlüt Yeni, "Önümüzdeki sene 20.yılını dolduracak olan Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Nürnberg Gazeteciler Kulübü partnerliğinin geleceğini konuştuk. Yaptığımız görüşmelerde işbirliğimizin sürdürülebilir ve sorunsuz ilerlemesi için önemli kararlar aldık" ifadelerinde bulundu.



Toplantıda AGC heyeti tarafından, Nürnberg Gazeteciler Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer'e gösterdiği üstün hizmet, çaba ve Türk-Alman dostluğuna, Antalya basınına ve AGC'ye verdiği değer nedeniyle Antalya Gazeteciler Cemiyeti Onur Üyeliği Beratı taktim edildi. Başkan Yeni, onur üyeliğinin AGC'nin 36 yıllık tarihinde ilk kez bir yabancı gazeteciye verildiğini söyledi. - ANTALYA