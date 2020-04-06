ANTALYA Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu - Son Dakika

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ANTALYA Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
1 saat önce
Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü sahile vurduANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü sahile vurdu.
Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü sahile vurdu.
Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar sahiline nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma altında olan yaklaşık 50 kilo civarında caretta caretta cinsi bir kaplumbağa ölüsü sahile vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağanın ağzının açık ve ayakları şişmiş ve dışarıda olduğu görüldü. Kaplumbağanın ölüsünün sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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