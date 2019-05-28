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ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI

2 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüjdeki palmiye ağacına çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüjdeki palmiye ağacına çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mevlüt Aydoğan'ın kullandığı 07 UR 645 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mevlüt Aydoğan yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen kamyonet ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:11 Kaynak: DHA
Güncel
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