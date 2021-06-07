ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, İsmail Gökçek yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi deniz yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden Selinus sahili istikametine giden Abdullah Onaç idaresindeki 07 E 2087 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan İsmail Gökçek idaresindeki 07 UG 905 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İsmail Gökçek başından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsü İsmail Gökçek'in ehliyetinin olmadı öğrenildi.