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Antalya gazipaşa'da kaza 3 yaralı

6 saat önce

Gazipaşa'da kaza 3 yaralıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gazipaşa'da kaza 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30'da D-400 karayolundaki Deniz Kızı Kavşağı'nda meydana geldi. Yasin Sarıtaş'ın kullandığı 07 ZY 0476 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 UU 599 plakalı kamyonetle çarpıştı. Hafif ticari araç yan yatarken, kamyonet ise refüjdeki direğe çarpıp durdu. Kamyonette yolcu olarak bulunan Zeki Çeliktaş ve Sami Coşkun araçta sıkıştı. Hafif ticari araç sürücüsü Yasin Sarıtaş ise yaralı şekilde çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü olay yerini terk etti, polis arama çalışması başlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden kısa sürede çıkarttı. Sağlık görevlileri kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen hafif ticari araç sürücüsü Yasin Sarıtaş, kamyonette yolcu olarak bulunan Zeki Çeliktaş ve Sami Coşkun tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle karayolundan kaldırıldı.

Antalya gazipaşa'da kaza 3 yaralı

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:25 Kaynak: DHA
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