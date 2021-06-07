ANTALYA GAZİPAŞA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekar kızılçamla kaplı ormanlık alan zarar gördü.

Küçüklü Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve jandarma olay yerine sevk edildi.

2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı alevleri söndürmeye çalışırken Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Birimi'ne bağlı su nakil aracı da çalışmalara destek verdi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 15 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.