Antalya Gazipaşa'da Seralar Zarar Gördü

Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜGazipaşa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü.

Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)



GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ



Gazipaşa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü. İskele bölgesinde bazı iş yerlerinde hasara neden olan sağanak ve fırtına, ağaçları devirdi, trafik levhalarını yan yatırdı. Şehir merkezinde yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal mahallelerde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Göçüklerin meydana geldiği Sugözü yolu trafiğe kapandı.

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