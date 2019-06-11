Son Dakika Haberleri: ANTALYA Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK
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ANTALYA Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK

5 saat önce

ANTALYA Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK(Tür: Yurt)

ANTALYA Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK
(Tür: Yurt)
ANTALYA Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:12 Kaynak: DHA
Gazipaşa, Güncel
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