ANTALYA Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK
5 saat önce
ANTALYA Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:12 Kaynak: DHA
ANTALYA Gazipaşa
'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi-EK
(Tür: Yurt)
Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme
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