ANTALYA Gazipaşa'da tarım arazisinde yangın - Son Dakika

Gazipaşa'da tarım arazisinde yangın ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen yangında, 25 dekarlık arazi ile 5 badem ağacı ve 4 zeytin ağacı zarar gördü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Bakılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarım arazisinde çıktı. Ali Aksoy'a ait tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa itfaiye birimi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Yangına, Gazipaşa itfaiye biriminin itfaiye aracı yol koşullarından dolayı olay yerine ulaşamayınca, Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme aracı müdahale etti. İtfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla yangın 2 saatte kontrol atına alındı. Yangında, 25 dekar kuru otla kaplı tarım arazisi ve çevresinde bulunan 5 badem ağacı ve 4 zeytin ağacı zarar gördü. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yaptı.