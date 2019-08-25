ANTALYA GAZİPAŞA'DA TROPİKAL MEYVE HASAT ŞENLİĞİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Tropikal Meyve Hasat Şenliği gerçekleştirildi. Gazipaşa'da Antalya Valiliği'nin talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önderliğinde Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi'nin katkılarıyla 1'inci Tropikal Meyve Hasat Şenliği düzenlendi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na inen Vali Münir Karaloğlu, Alanya kaymakamı ve Gazipaşa Kaymakam vekili Mustafa Harputlu, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Daha sonra Atatürk Parkı'nda açılışı yapılacak olan şenlik alanına geçildi. Şenlik alanında Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları öğrencileri gösteri sundu.

Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri tropikal meyvelerin sergilendiği stantları gezdi. Vali Münir Karaloğlu tropikal meyvelerin tadına bakıp bilgiler aldı, tropikal ürünler ve tropikal ürünlerden yapılma yiyecek ve içeceklerden protokol üyeleri ve gazetecilere de ikramlarda bulundu. Vali Karaloğlu, saksıda ekili ve meyveleri bulunan muz, avokado ve ejder meyvesinin temsili hasadını yaptı. Şenlik alanından ayrılan Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri Kahyalar Mahallesi'ndeki mango fidan üretim yerini gezdi ve bilgiler alarak ilçeden ayrıldı.

'GAZİPAŞA TROPİKAL CENNETİ OLUYOR'

Şenlikte konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa'mızın tarımında çeşitlilik yelpazesi gün geçtikçe genişliyor. Türkiye'de turfanda sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan ilçemizde, tropikal meyve yetiştiriciliği de gün geçtikçe artıyor. Gazipaşa iklim şartları dolayısıyla tropikal meyvelerin yetişmesine imkan sağlıyor. Gazipaşa'da tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması çiftçilerimizi tropikal meyve üretimine yöneltti. Gazipaşa yavaş yavaş tropikal cenneti oluyor. Muz ve avokado gibi tropik meyve üretimiyle uzun yıllardır tanınan ilçemizde artık pek çok kimsenin daha önce adını duymadığı 20'nin üzerinde türde tropik meyve üretiliyor dedi.

MUZDA 7 YILDA YÜZE YÜZ BÜYÜME, 7 YIL İÇİNDE İHRATCI ÜLKE

Vali Münir Karaloğlu, Antalya uygun iklim koşulları dolayısıyla Türkiye'nin kadim tarım şehridir. Kentte yaş sebze ve meyve olarak her sene 6.5 milyon ton üretim yaparız. Bu ürettiğimiz ürünleri hem Türkiye'nin dört bir tarafına hem de dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ederiz. Antalya turizmle öne çıkmış olsa da Antalya aslında kadim bir tarım şehridir. Tropik meyvede de öne çıkmakta. Uygun iklim koşulları dolaysıyla tropik meyvede de öne çıkmakta. Türkiye tropik meyve üretiminde önemli merkezlerden biri olmakta. Tropik meyve denince aklımıza ilk gelen meyve muzdur. Muz Alanya'ya 1730'lu yıllarda süs ağacı olarak gelmiştir. Meyve olarak değil süs ağacı olarak getirilmiş. Meyve verince ticari amaçlı ekilmeye başlandı. 1970'li yıllardan itibaren de avokadonun bölgemizde hasadı yapılan ürünler arasında olmuştur. Türkiye'nin 800 bin ton muz ihtiyacı var. Şu anda Akdeniz Bölgesi bunun yaklaşık 500 bin tonunu üretiyor. Antalya yüzde 33'ünü diğer kalanını da diğer bölgeler karşılıyor. Muz üretiminde 7 yılda yüzde 7 büyümüşüz. Önümüzdeki 7 yıl içerisinde ihracatçı ülke olacağız muz üretimimizde diye konuştu.

Türkiye'nin avokado üretiminin 3 bin 500 ton olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, şöyle devam etti

Bunun yaklaşık yüzde 81'ini Gazipaşa ve Alanya üretmektedir. Avokado da bu yıl ihracata başladık. 37 tonla sembolik bir rakam da olsa avokado ihracat eden bir ülke konumuna geldik. Tropikal türlerin Antalya'ya adaptasyonları tamamladı. 2018'de bunların tescillerini de sağladık. Artık Antalya'da tescilli tropik meyve türlerimiz var. Artık bunların da fidan ticaretinin de üretiminin de yapılabileceğini söylemek lazım. 1930'lu yıllarda muz üretimi 1970'li yıllarda başlayan avokado üretimi, 2012'de başlayan diğer tropikal meyve denemeleri bu güne geldiğimizde artık 10 ayrı tropik meyve türünün yetiştirildiğini ve ticaretinin yapıldığı bir şehre dönüştürdü. Önümüzdeki dönemlerde tropik meyvecilik noktasında hem ciddi bir potansiyelimiz var hem de hiçbir şekilde pazar sıkıntımız yok. Hem Türkiye'nin iç pazarı hem de yanı başımızda çok büyük bir Avrupa pazarı ürettiğimiz bütün ürünleri satabileceğimiz bir pazara sahibiz. Artık muz ve avokadonun yanında pitaya, mango, passiflora, liçi, guava ve longan gibi tropikal türler üretiyoruz. Bu hem çiftçilerimizin hem de girişimcilerimizin çalışmaları sonucu olmuştur.

25 ÇEŞİT TROPİKAL MEYVE ÜRETİLİYOR

Gazipaşa'da 25 bin dekar alanda 25 çeşit tropikal meyve üretiliyor. Bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştiğini deneme ekimlerinde gören üreticiler, son birkaç yıldır bu meyvelerin üretimine yöneldi. Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile devam etti. Tropikal meyvede mango ve ejder meyvesinin (pitaya) de bu yıl hasadını yapan üreticiler gelir elde etmeye başladı. Tropik meyvelerden ejder meyvesinin tanesi 25, mangonun tanesi 35 liradan alıcı buluyor.