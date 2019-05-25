Son Dakika Haberleri: ANTALYA Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu

ANTALYA Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu

6 saat önce

Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulunduANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53) evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53) evinde bilgisayar başında ölü bulundu.
Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde kendisine ait tek katlı evde tek başına yaşayan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen'den bir süredir haber alamayan arkadaşı, polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Eve gelip kapıyı açan polis Ansgar Driessen'i masadaki bilgisayar başında oturur vaziyette hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri burnundan kan geldiği belirlenen Driessen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
ANTALYA Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:14 Kaynak: DHA
Polis, Gazipaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı Şoka Sokan İstek Taksici, Sıra Nedeniyle Tartıştığı Meslektaşını Başından Vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:11:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]