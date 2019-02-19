Son Dakika Haberleri: Antalya Gazipaşa'da Zincirleme Kaza 3 Yaralı

Antalya Gazipaşa'da Zincirleme Kaza 3 Yaralı

25 dakika önce

Gazipaşa'da zincirleme kaza 3 yaralıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gazipaşa'da zincirleme kaza 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 karayolundaki kontrollü kavşakta meydana geldi. Mersin'den Gazipaşa yönüne giden Fadıl Kara'nın kullandığı 33 ZP 051 plakalı kamyonet, kavşakta durdu. Arkadan gelen Fatih Yüksel'in kullandığı 07 NBB 42 plakalı, Hüseyin Canan'ın kullandığı 09 HN 876 plakalı ve İbrahim Karatağ'ın kullandığı 33 L 1779 plakalı otomobiller kamyonete ve birbirine çarptı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan Fatih Yüksel ve yanında yolcu olarak bulunan Naciye Yüksel ile diğer otomobildeki Hüseyin Canan itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YARALININ CEP TELEFONU ÇALDI

Diğer yandan, yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından Fatih Yüksel'in aracının içine düşürdüğü cep telefonu çaldı. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş sesi duyarak telefonu araçtan aldı. Yüksel'in babasının aradığını gören vatandaş, telefonu açarak babaya hastaneye gitmesini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

Antalya, Gazipaşa, 3. Sayfa
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