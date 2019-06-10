Antalya: Gazipaşa İlçe Meclisi'nden Suriyeli mültecilere plaj yasağı
47 dakika önce
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli sığınmacıların plajlara girmesi, ilçe meclisinde yapılan oylamayla yasaklandı
Söz konusu yasak sosyal medyada hem destek hem eleştiri topladı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:53
'nın Gazipaşa
ilçesinde Suriyeli sığınmacıların plajlara girmesi, ilçe meclisinde yapılan oylamayla yasaklandı.
Meclis oturumunda gündem dışı olarak CHP
'li üye Ulaş Özgen tarafından sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. "Mülteci Suriyelilerin Gazipaşa plajlarına alınmaması" başlıklı öneri, AK Parti
ve MHP
'li 7 üyenin ret oyuna karşılık 12 üyenin kabul oyuyla onaylandı.
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı
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