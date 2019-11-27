Antalya gazipaşa kaza 1 yaralı

Gazipaşa kaza 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin refüjdeki tel çite çarparak durabildiği kazada, sürücü Yasin Bilgin yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Anamur istikametine seyir halindeki Yasin Bilgin'in kullandığı 07 NSP 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda refüje çıkıp yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra tel çite çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yasin Bilgin yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bilgin, polis aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı Yasin Bilgin'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza yapan otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.