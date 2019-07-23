ANTALYA GAZİPAŞA OTLUK YANGINI
2 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
'nın Gazipaşa
ilçesinde otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın dün saat 23.00 sırlarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu cadde üzerindeki boş otluk alanda başladı. Yangın çıkan yerin kuru ot ve çalılıkla kaplı olması rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlerin yükselmesine neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiye
ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri yangına kısa sürede müdahale ederek çevredeki binalara ulaşmadan söndürdü.
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