Son Dakika Haberleri: Antalya: Gazipaşa plajlarında Suriyeli mülteci yasağını belediye başkanı veto etti
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Antalya: Gazipaşa plajlarında Suriyeli mülteci yasağını belediye başkanı veto etti

1 saat önce

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli mültecilerin plajlara girmesini yasaklayan belediye meclisi kararı, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından veto edildi

Antalya: Gazipaşa plajlarında Suriyeli mülteci yasağını belediye başkanı veto etti, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli mültecilerin plajlara girmesini yasaklayan belediye meclisi kararı, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından veto edildi.

Yılmaz, "Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden bugün kararı meclise iade ettim. Biz insan haklarına saygılı, herkese eşit bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz. Burada kişinin etnik kökeni önemli değil, herkese eşit davranmaya çalışıyoruz. Başkalarına rahatsızlık vermediği sürece saygımız sonsuzdur." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:23 
Gazipaşa, Antalya, Dünya
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