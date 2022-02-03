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Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3) - Son Dakika

Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3)

03.02.2022 16:14
Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3)

YARIN İÇİN FIRTINA UYARISIDün akşam saatlerinden beri etkili kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni uyarı geldi.

YARIN İÇİN FIRTINA UYARISI

Dün akşam saatlerinden beri etkili kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni uyarı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü gece saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.


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Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3) - Son Dakika
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