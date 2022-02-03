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ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU - Son Dakika

ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU

03.02.2022 17:11

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle Belkıs mahallesinden geçen Köprüçay Irmağı'nın debisi yükseldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle Belkıs mahallesinden geçen Köprüçay Irmağı'nın debisi yükseldi. Suların yükselmesiyle oluşan taşkında ırmağın çevresindeki restoranlar ile narenciye bahçeleri su altında kaldı. Bahçelerdeki portakal, limon ve zeytin ağaçları zarar gördü. Dolu yağışı ve rüzgardan dolayı ağaçtaki ürünler döküldü. Tarihi Aspendos Köprüsü'nde su seviyesi yükseldi. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla köprüde selfie çekti.

ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU

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Narenciye, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA GECE KARANLIĞINA BÜRÜNDÜ, DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU - Son Dakika
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