Son Dakika Haberleri: Antalya-gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı
Son Dakika Güncel Antalya-gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı - Son Dakika

Antalya-gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı

6 saat önce

Gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, gece lambasına gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, gece lambasına gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.S. tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Jandarma tarafından yapılan fiziki takibin ardından Çayyazı Mahallesi'nde otomobili durdurulan Ş.S. gözaltına alındı.

Ş.S.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ş.S.'nin iş yerinde yapılan aramada gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ile boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisinde bilgisayar faresi içinde gizlenmiş hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, gece lambası içindeki uyuşturucu madde ve hassas teraziden haberi olmadığını iddia etti.

Antalya-gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın otobüs şoförü kedileri için görevinden istifa etti
Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı Uyuduğu sırada kocasının boğazını keserek öldürdü Bakan Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun "Bu şehre İhanettir" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu: Tarih değiştirecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 16:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya-gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]