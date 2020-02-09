Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu - Son Dakika

Gece yarısı daire yangını korkuttu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Yangın saat 01.30 sıralarında Işıklar Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. 70 yaşında, tek başına yaşayan ve adının Hilal olduğu öğrenilen kadının dairesinde çıkan dumanı görenler itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler apartmandakileri tahliye etti. Bazı vatandaşların dumandan etkilendiği yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendiriliyor.