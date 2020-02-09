Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu - Son Dakika

Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu

6 saat önce

Gece yarısı daire yangını korkuttuAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Gece yarısı daire yangını korkuttu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Yangın saat 01.30 sıralarında Işıklar Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. 70 yaşında, tek başına yaşayan ve adının Hilal olduğu öğrenilen kadının dairesinde çıkan dumanı görenler itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler apartmandakileri tahliye etti. Bazı vatandaşların dumandan etkilendiği yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendiriliyor.

Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti Konya komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava İzmir'de, özel hastanede yangın (2)- Yeniden

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]