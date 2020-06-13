ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR - Son Dakika

ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR

ANTALYA Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik (48), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye başladı.

ANTALYA Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik (48), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye başladı. Eski radyo, televizyon, araba, tabanca gibi eşyaların yanı sıra Çelik, dondurulmuş yarasa ve böcekleri de koleksiyonuna ekledi. Ofisinde özel bir alan oluşturan Ali Çelik, "Geçmişi ofisimde yaşıyorum" dedi.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, yaklaşık 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirerek koleksiyon yapmaya başladı. Kore Savaşı'na giden dedesinin metal kaplı bavulunu saklayan Çelik, bunlara evindeki siyah beyaz televizyonunu, ardından radyoyu da ekledi. Ali Çelik 8 yıl içinde eski plak, pikap, radyo, televizyon, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, daktilo, terazi, saat, araba, motor, bisiklet, silah, tüfek, kılıç, tabanca, muharebe telefonu, dürbün, telsiz ve ütü gibi çeşitli ürünlerle koleksiyonunu genişletti. Eski ürünlerin çoğunu mezatlardan satın alan Çelik, yurt dışı gezilerinde dikkatini çeken dondurulmuş böcekleri de koleksiyona eklemeye başladı. Koleksiyonunda dondurulmuş timsah, yarasa, akrep, tarantula, yengeç, kelebek ve küçük böcekler de bulunan Ali Çelik, hobisi için ofisinde özel bir alan oluşturdu.

'GEÇMİŞLE BAĞ KURUYORUM'

Geçmişe sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ofisine geldiğinde geçmişi yaşadığını anlattı. 23 yıldır kuyumculuk sektöründe hizmet verdiğini söyleyen Ali Çelik, bir arkadaşından etkilenerek 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye karar verdiğini aktardı. İlk olarak evdeki eski eşyaları koleksiyonuna eklediğini belirten Ali Çelik, "Eskiden beri eski eşyalara ilgim vardı. Büyüklerim de vefat edince evdeki eski eşyalardan başlayarak biriktirmeye başladım. Kullandığımız ilk televizyonumuz, ilk radyomuz gibi eşyalarla başladım. Bu bende bir merak oluşturdu. Çok zevk almaya başladım. Eski, geçmiş demek. Bende tefekküre yol açıyor. Geçmişle bağ kuruyorum. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, kimler bu eşyaları kullanmış diye düşünüyorum. İnsan öbür dünyaya hiçbir eşyasını götüremiyor. Her şeyi bu dünyada bırakıyor. Bize de kalmaz bu dünya diyorum. Bu eski eşyaların geçmişi gelecekle bağladığını düşünüyorum" diye konuştu.

1972 MODEL ÖNCESİ MİNYATÜR ARABALAR

Evdeki eşyaları biriktirdikten sonra eski arabalara merak sardığını belirten Ali Çelik, "Eski nostaljik arabalar da kuralım şuydu; ben 1972 doğumluyum, bu nostaljik arabaların 1972 ve öncesi olmasını istedim. Daha sonra eski fotoğraf makineleri, radyolar, silahlar derken koleksiyonumu genişlettim" dedi.

DEDESİNDEN KALAN VALİZ

Koleksiyonunda dedesinden özel bir bavul yer aldığını anlatan Çelik, "Dedem 1950 yılında asker olarak Kore'ye gitmiş. Devletimiz o zamanlar Kore'ye gönderdiği askerlere bir valiz vermiş. Onun valizini de bir kenara koydum. Benim için çok anlamlı ve çok değerli" dedi. Ali Çelik, "Yurt dışı seyahatlerimde dondurulmuş kelebek, böcek ve hayvanlar ilgimi çekti. Onları da koleksiyonuma ekledim. Eski telefon, mobilya, para ve plaklarla koleksiyonumu genişlettim. Geçmişi ofisimde yaşıyorum. Ofisimde oturduğumda, etrafa baktığımda beni farklı dünyalara götürüyor" diye konuştu.

'ATANIZDAN KALAN YADİGAR EŞYALARI ATMAYIN'

Geçmişle bağ kurmanın önemli olduğunu belirten Çelik, 'Çocuklarıma bu eski eşyaların antika olmasa da çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Antika eşyaların 200-300 yıl geçmişi olması gerekiyor. Benim biriktirdiklerim eski eşyalar. Çocuklarıma ileriye dönük servet bırakıyorum diyorum. Değerlerini bilmelerini tavsiye ediyorum. İnsanların atalarından, dedelerinden yadigar kalan eşyalarını atmamalarını rica ediyorum. Onların değerini bilsinler. Eğer değerlerini bilmiyorlarsa lütfen çöpe atmasınlar. Değerini bilen insanlara versinler" dedi.

ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR

Antalya, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 08:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR - Son Dakika

Son Dakika

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı         
14:34
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi         
14:33
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış         
14:30
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı         
14:24
CZN Burak, CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi         
14:21
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:56
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti         
13:39
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı         
13:35
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı         
13:21
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi         
12:49
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı         
12:34
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek         
12:33
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
12:29
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı         
12:27
Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı         
12:21
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi         
11:57
Çin'de Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı         
11:56
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir         
11:55
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular         
11:45
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı         
11:40
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü         
11:26
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı         
11:10
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek         
11:06
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz         
11:02
Genç kadın, hamile olduğunu banyoda tek başına doğum yaptığında anladı Genç kadın, hamile olduğunu banyoda tek başına doğum yaptığında anladı         
10:59
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu         
10:47
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 15:12:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]