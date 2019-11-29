Antalya gelecek yaz plajlarda deniz renkleri hakim olacak

Gelecek yaz plajlarda deniz renkleri hakim olacak

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde perakende satıcılara mayo, bikini ve pareo modellerini tanıtan Laura Baresse Mayo'nun ürün müdürü Yavuz Selim Özler, Gelecek yaz plajlarda denizin renkleri hakim olacak dedi.

Antalya merkezli Laura Baresse Mayo, perakende satıcılara, bikini, mayo, plaj çantası, pareo gibi plaj ürünlerinden oluşan 2020 yaz kreasyonu ürünleri Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelde tanıtıldı. Geçen ay Ayça Bölükbaşı tarafından kurulan AS Ajans mankenleri Fatoş Kapşon, Zerin Vergili, Ceren Öztürk, Yelizave Shtefan, Kesinya Aleksandra, Elvira Gumerova tarafından salonda; Aleyna Öztürk, Melek Coşkun ve Sabrina Yılmaz tarafından da havuz başında tanıtılan Laura Baresse Mayo ürünleri beğenildi.

Firmanın Ürün Müdürü Yavuz Selim Özler, pastel renklerin ağırlıkta, kırmızı ve mavinin bütün tonlarının hakim olduğu bikinilerin 2020 yazında sahillerde çok göze çarpacağını belirterek, Burada 2020 yazı için hazırladığımız bikini ve pareo ürünlerimizi perakende satıcılara tanıtıyoruz. Bikini ve pareoda çok farklı modellerimiz var ve insanların çok seveceğini düşünüyoruz. 2020 yazı için denizin mavisinden esinlendik ve ana renklerimiz mavi ve tonlarıyla kırmızı oldu. Gelecek yaz plajlarda denizin renkleri hakim olacak dedi.