ANTALYA Gelin adaylarının gözdesi ıslak laleli buket

Gelin adaylarının gözdesi ıslak laleli buket

Antalya'da gelin buketi yapan Gülizar Julfa (47), düğünlerde gelinin olmazsa olmazı buketleri hazırlıyor. Gelin adaylarının fotoğraf çekimleri için ıslak lalelerin kullanıldığı canlı, doğal ve düğün sonunda bekarlara atmak için yapay olmak üzere iki buket hazırladığını belirten Julfa, buket fiyatlarının 50 ile 250 TL arasında değiştiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesi Selekler Çarşısı'ndaki nişan, kına ve düğün eşyaları satan bir işletmede çalışan Gülizar Julfa, gelinlerin olmazsa olmazı gelin buketlerini hazırlıyor. Canlı malzemelerden doğal buketler hazırlayan Julfa, genç kızların evliliğe adım atarken daha şık görünmesi için elinden geleni yapıyor. Julfa, özellikle gelinliğe ve gelinin saçına, makyajına uyumlu olacak buketler hazırlıyor. Geçmişte yapay malzemeden buketler hazırladıklarını belirten Gülizar Julfa, artık gelinlerin tercihinin canlı çiçeklerden doğal buketler olduğunu söyledi. Doğal çiçeklerin ve otların karışımıyla hasırdan gelin buketi hazırladıklarını anlatan Julfa, gelinlerin fotoğraf çekiminde ve düğünde kullanımı için en az iki gelin buketi aldıkları belirtti. Julfa, düğün sonrası atılan gelin çiçeğinin daha sade ve eski tarzdaki yapay buketler olduğunu söyledi.

ISLAK LALE ÖN PLANDA

Gülizar Julfa, gelinlerin en çok tercih ettiği çiçeğin ıslak laleler olduğunu kaydetti. Gelin adaylarının eskisi gibi sade bir buket istemediğini anlatan Julfa, Eskiden sade bir çiçek ve kurdeleyle buket oluyordu. Buketi gelin elinde tutuyordu. Şu an buketler daha zengin çeşitte ve daha güzel. Gelinler ayrıca düğün sonrası bekarlara atmak için sade bir buket de alıyor. Son dönemde daha çok doğal ve soft renkteki çiçekler, otlar tercih ediliyor. İçinde başak, kuru güller ve çeşitli çiçekleri kullanarak özel hasırlarla bağlıyoruz. Rengine göre kurdele kullanıp gelin adaylarının istediği renkte buket oluşturuyoruz dedi.

GELİN BUKETİ 50-250 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Gelin buketini ve gelin tacını yaklaşık yarım saatte hazırladıklarına değinen Gülizar Julfa, Gelin tacını ve çiçeğini rengine göre uyumlu yapıyoruz. Herkesin zevkine göre taçlar ve buketler hazırlıyoruz. Küçük tarağın üzerine uyumlu modeli silikon tabancalarla yapıştırıyoruz. Saçında küçük bir detay isteyenlere de böyle kolaylıkla gelin tacı yapıyoruz. Fiyatları çiçeğine, boyutuna ve kullanılan ürün çeşitliliğine göre 50 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Son dönemde özellikle ıslak lalelerin olduğu buketler tercih ediliyor. Tabii ıslak lalelerin fiyatları biraz daha yüksek. İki çeşit lalemiz var. Biri plastik diğeri doğal, dokunduğunuzda o dokuyu hissedebiliyorsunuz. Gelin adayının isteğine göre hazırlıyoruz diye konuştu.