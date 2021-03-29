Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, başarılı sporcuları tebrik etti

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, tekvando, tenis, okçuluk branşlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile antrenörlerini kutladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 6-7 Mart'ta Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan yaklaşık 50 ülkeden 700 sporcunun katıldığı tenis organizasyonunda Antalya'yı temsil eden Antalya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Safiye Kocagöz, yıldızlar kategorisinde ikinciliği elde etti.

10-17 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda ise 47 kiloda Melisa Eravcı ikinci, 37 kiloda Safiye Kocagöz üçüncü, 51 kiloda Ruken Karakoç beşinci, 59 kiloda Badegül Sonbahar altıncı oldu.

Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gamze Akkoca, Ramina Han, Havva Uyar da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Okçuluk Türkiye Kupası'nda takım olarak ikinci oldu.

Başarılı sporcular ve antrenörleriyle bir araya gelen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kendilerini tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının son yıllarda spor altyapısına yaptığı ciddi yatırımlar sayesinde Antalya'daki lisanslı sporcu sayısında büyük artış olduğunu belirten Gürhan, şunları kaydetti:

"Bu da başarıyı beraberinde getiriyor. Genç sporcularımızın elde etmiş olduğu başarılar hepimizi gururlandırmıştır. Gençlerimize değer verdikçe onların neleri başarabileceğini hep birlikte görüyoruz. Elbette ki bununla yetinmeyeceğiz. Antalya adına daha fazlasını kazanmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Gürhan, başarılı sporculara spor malzemesi hediye etti.