Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi - Son Dakika

Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi

18.12.2020 12:40
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi, System.String[]

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinin Antalya il genelinde yüzde 70'i tükendi.

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinin Antalya il genelinde yüzde 70'i tükendi. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri lüks yaşam sürmeyi, kimileri de tedavi olmayı hayal ediyor.

Son 6 yılda değişik şans oyunlarından 20 büyük ikramiye ile talih kuşunu arayanların hayallerine kavuştuğu Antalya'da, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin heyecanı yaşanıyor. Antalya'da şans oyunlarında son 10 yılda kazandırdığı 37 büyük ikramiye ile talih kuşunu arayanların hayallerine ulaştığı Muratpaşa ilçesinde Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin de 100 TL'den satıldığı piyango bayilerinde, en çok çeyrek bilet satışı yapılıyor.

KUYRUKLAR FİZİKİ MESAFELİBilet bayileri önünde oluşan kuyruklarda koronavirüs (Covid-19) önlemlerine büyük ölçüde dikkat ediliyor. Bilet bayileri önündeki vatandaşlar tek tek fiziki mesafeye uymaları noktasında hoparlörle uyarılırken, bayi çalışanları da dezenfektan kullanarak hijyen sağlıyor. Kuyrukta, tekerlekli sandalyesiyle gelip bilet alanlar olduğu da görüldü.ÇIKINCAYA KADAR ÇEKİLİŞ SÜRECEKKuyrukta bekleyenlerden kiminin hayalini lüks bir araba ya da ev süslerken, kiminin hayalini ise ailesi için daha iyi bir yaşam, çocuklarının ve torunlarının geleceği ya da sağlığına kavuşması süslüyor. Bu yıl bir de ilk gerçekleştirilecek. Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi olan 100 milyon lira, satın alınan bilete isabet edinceye kadar çekiliş sürecek. Biletler yılbaşına sayılı gün kala tükenme noktasına geldi. İl genelinde yüzde 70'i satılan biletlerden en çok çeyrek biletin tercih edildiği öğrenildi.İL DIŞINDAN SİPARİŞ ALDIAntalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, biletlere ilgiden memnun olduklarını söyledi. Antalya dışından bilet siparişi geldiğini kaydeden Çobanoğlu, "Iğdır ve İstanbul'a geçen günlerde sipariş üzerine kargoyla bilet gönderdik. Antalya'ya yıllarca büyük ikramiyeler çıktı. Kuyruklar oluştu ancak pandemi nedeniyle mesafeye çok dikkat ediyoruz. Kredi kartıyla satış yapan bayilerimiz de var " dedi.HER BİLET BİR HAYALİ SÜSLÜYOREşi ve çocuğuyla gelerek çeyrek bilet alan Erkan Taş, "Şansımızı denedik. Büyük ikramiye çıkarsa ev, araba ve rahat bir yaşam sürmeyi planlıyorum" dedi.

Şansını deneyen 68 yaşındaki Emine Şenyurt ise torunları için bilet aldığını, onların geleceğine yatırım yaptığını söyledi. Şaban Dağdelen ise bir hayali olmadığını, alışkanlık haline geldiği için bilet aldığını aktardı. Bilet kuyruğuna giren Feride Alioğlu ise arabası ve evi olduğunu, Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkması halinde daha lüks bir yaşam sürmeyi hayal ettiğini ifade etti.


Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi

Milli Piyango, Muratpaşa, Yılbaşı, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi - Son Dakika


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