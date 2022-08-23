Antalya, trafikte "akıllı kavşak" sistemine geçecek - Son Dakika
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Antalya, trafikte "akıllı kavşak" sistemine geçecek

23.08.2022 15:04
Antalya, trafikte "akıllı kavşak" sistemine geçecek

Antalya genelinde trafikte yoğunluk yaşanan güzergahlarda "akıllı kavşak" sistemine geçilecek.

Antalya genelinde trafikte yoğunluk yaşanan güzergahlarda "akıllı kavşak" sistemine geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 5, araç sayısı bakımından ise 4. büyük kenti olduğunu belirtti.

Ulaşımla ilgili 76 kurum ve kuruluşun katılımıyla çalıştay düzenlediklerini ve sorunları masaya yatırdıklarını kaydeden Oğuz, "Şehir trafiğinin rahatlaması için öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinde bulunan çevre yolu projelerinin tamamlanması gerekiyor. Bu 3 projeden kuzey çevre yolu tamamlandı, batı çevre yolunun 15 kilometresi yapıldı. Kuzey batı çevre yoluna ise henüz başlanmadı." dedi.

Trafiği rahatlatacak en önemli projelerden birisinin de raylı sistem olduğuna dikkati çeken Oğuz, Sarısu bölgesinden Varsak hattına bağlanacak 4. etap çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını vurguladı.

Antalya'da şehir içinde trafik yoğunluğunun yaşandığı 38 kavşak olduğunu ifade eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Akıllı kavşak yapılması için deneme çalışmalarımız sürüyor. Belirlediğimiz 38 güzergahı akıllı kavşak haline getireceğiz. Kavşaklara uzaktan müdahale edebileceğimiz Trafik Yönetim Merkezi kuruyoruz. İlçeler ile toplam 99 kavşağa uzaktan erişim sağlanacak. Zaten 59 kavşağa geometrik düzenleme yaparak bir rahatlama sağladık. Akıllı kavşak sistemi ile gözle görülür bir rahatlama olacak. Araç yoğunluğu, kameralar ve sensör yardımı ile algılanarak ışık ayarlamaları otomatik yapılacak."

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

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