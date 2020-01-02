Antalya girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, çabuk, paraları doldur diye tehdit etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, çabuk, paraları doldur diye tehdit etti - Son Dakika

Antalya girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, çabuk, paraları doldur diye tehdit etti

6 saat önce

Girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, Çabuk, paraları doldur diye tehdit ettiANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bere ve atkıyla yüzünü gizleyen şüpheli, girdiği bir zincir market şubesinde, kasiyere tabanca doğrultarak, Çabuk, paraları doldur diye tehdit etti.

Girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, Çabuk, paraları doldur diye tehdit etti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bere ve atkıyla yüzünü gizleyen şüpheli, girdiği bir zincir market şubesinde, kasiyere tabanca doğrultarak, Çabuk, paraları doldur diye tehdit etti. Kasiyerin reddetmesi üzerine, 5'e kadar sayacağım, sonra sıkacağım diye bağıran şüpheli, marketteki telefonun çalması sonrası koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bir zincir marketin Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki şubesinde geçen hafta meydana gelen olayda, iş yerinin kapanmasına kısa süre kala içeri giren, kafasında bere ve yüzünde de atkı bulunan şüpheli, üzerindeki tabancayı çıkarıp, kasadaki görevli kadına doğrulttu. Elindeki poşeti kasiyer kadına doğru fırlatan şüpheli, Çabuk paraları doldur dedi. Kadın kasiyer ise kasayı kapattığını söyledi. Tabancayı diğer 2 çalışana da doğrultan şüpheli, Çabuk olun. 5'e kadar sayacağım, sonra sıkacağım diye bağırdı. Mağaza çalışanlarının isteklerini reddetmesi üzerine tabancasının kurma kolunu çeken şüpheli, bir eliyle de parmaklarını göstererek saymaya başladı. Bu sırada içerideki telefonlardan biri çaldı. Çalışanlardan birinin telefonu açarak, sıkıntılı bir durum olduğunu söylemesi üzerine şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı.

JANDARMA ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Mağazanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin, şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaları titizlikle yürüttüğü kaydedildi.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Diğer yandan, soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde market çalışanları iş yerini kapatmaya hazırlanırken, içeri giren başında bere ve yüzünde atkı bulunan şüphelinin, bir süre içeride oyalandığı yer aldı. Daha sonra kasaya doğru yaklaşan şüphelinin elindeki poşeti kasiyere doğru fırlattığı, ardından da tabancayı doğrulttuğu görüldü.

Antalya girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, çabuk, paraları doldur diye tehdit etti

Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
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