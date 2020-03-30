ANTALYA Gitarlı korona önlemi - Son Dakika

Gitarlı korona önlemi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir müzik markette koronavirüse (Covid-19) karşı sosyal mesafeyi korumak için gitarlar yan yana dizilerek önlem alındı.

Serik Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren müzik market sahibi Sedat Şimşek, dükkanında bulunan gitarları yan yana dizerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için önlem aldı. Gitarlarla güvenli sınır belirleyen Sedat Şimşek, "Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım" diye uyarı yazısı da astı.

Sedat Şimşek, "Sosyal mesafeyi koruyabilmek için böyle tedbir aldık. Kendi işimize uygun olsun diye gitarlarla tedbir aldık. Müşterilerimizden tepki yok aksine memnuniyetle karşılıyorlar" dedi.

Uygulama vatandaşların memnuniyetiyle karşılandı.