Antalya göçmenlerin kaş'tan meis'e geçiş çabası - Son Dakika
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Antalya göçmenlerin kaş'tan meis'e geçiş çabası

6 saat önce

Göçmenlerin Kaş'tan Meis'e geçiş çabasıANTALYA'nın Kaş ilçesine, Yunan adası Meis'e geçmek isteyen göçmenler akın etti.

Göçmenlerin Kaş'tan Meis'e geçiş çabası

ANTALYA'nın Kaş ilçesine, Yunan adası Meis'e geçmek isteyen göçmenler akın etti. Botlarla denize açılan göçmenler, Meis'e geçmeye çalışıyor.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberlerinin ardından göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yollarından biri de Antalya'nın Kaş ilçesi oldu. Göçmenler, ilçenin farklı noktalarından Kaş'ın komşusu, Yunan adası Meis'e deniz yoluyla geçmeye başladı. Kaş'tan ilk geçişin 28 Şubat Cuma günü olduğu belirtildi.

Bir grup göçmen, dün de Kaş'a bağlı Belenli Mahallesi sahilinde, halk arasında 'Üzümlü İskele' olarak bilinen koydan Meis'e geçiş yaptı. Bu sabah da bir grup göçmenin, Kaş- Kalkan yolundaki Seyret Çakıl mevkisinden 2 botla Meis'e doğru geçtiği görüldü. Göçmenlerin, Meis önlerinde Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin olduğu botla etrafı çevrildi. Göçmenlerin botlarla Meis ile Kara Ada arasındaki bekleyişi sürerken, Yunan güvenlik makamları da botları adaya yaklaştırmıyor.

Bugüne kadar Meis'e 100'e yakın göçmenin geçtiği kaydedilirken, bugün de 2 botla yaklaşık 50 göçmenin, ada önlerinde 2 botta beklediği öğrenildi.

Antalya göçmenlerin kaş'tan meis'e geçiş çabası

Yunanistan, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
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