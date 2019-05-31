Son Dakika Haberleri: Antalya Golf Club'e ödül!
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Antalya Golf Club'e ödül!

1 saat önce

Türkiye'nin PGA National standartlarındaki tek sahasına sahip Antalya Golf Club Avrupa'nın en büyük golf sahası inceleme platformu Leading Courses'ta tüm rakiplerini geride bırakarak golfçülerin favorisi seçildi.

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2002 yılında ilk sahası Pasha, 2003 yılında ikinci sahası PGA Sultan ile birlikte golf severlerin hizmetine açılan Antalya Golf Club, Leading Courses sitesinde dünyanın dört bir yanından golfçülerin oylamaları ile Türkiye'nin en iyi sahası ve en iyi fiyat performansı sunan kulübü seçildi.

Her ay, 375.000'den fazla golfçü, Avrupa'nın en büyük golf sahası inceleme sitesi Leadingcourses.com'da 21.078 golf sopasını, 25.100 golf sahasını, 426.755 yorum ve 175.276 fotoğrafı incelemeye alıyor.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:59 Kaynak: Bültenler
Avrupa, Türkiye, Antalya, Güncel
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