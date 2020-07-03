ANTALYA Golf sahasına dalan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Golf sahasına dalan aracın sürücüsü yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, golf sahasına daldı. Aracın sürücüsü Ayşegül Tuğçe Han (27), hafif yaralandı.

Serik ilçesine bağlı Belek-Kadriye turizm yolunda seyir halinde bulunan Ayşegül Tuğçe Han'ın kullandığı 07 FOG 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak golf sahasına daldı. Otomobil, golf sahasının içinde bulunan çalılık alanda durdu. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Aracın içerisinde sıkışan Ayşegül Tuğçe Han, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak, Serik'teki özel bir hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu kaydedildi.