Antalya, golf turnuvasına ev sahipliği yaptı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Regnum Carya Golf Kulübü tarafından Antalya Cup Golf Turnuvası düzenlendi.

Regnum Carya Golf Kulübü sahasında başlayan ve 3 gün süren turnuvaya Kemer, Bodrum, İstanbul, Carya, Classis, Ataşehir golf kulüplerinden 30 amatör sporcu katıldı. Turnuvanın sonunda Kemer Golf Kulübü sporcusu Cem Pekkutlucan birinci oldu. İkinciliği Kemer Golf Kulübü'nden Selçuk Çetin, üçüncülüğü ise Bodrum Golf Kulübü'nden Hüseyin Demirağ elde etti.