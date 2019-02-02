Antalya Gözü Yaşlı Anne Ne Olur Bana Kızımı Bulun

Gözü yaşlı anne Ne olur bana kızımı bulun Antalya
'da kızı Sıla
Özcan'ın (14) Savaş G. (37) tarafından kaçırıldığını iddia eden Emine Özcan
(43), gözyaşı dökerek, Ne olur bana kızımı bulsunlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı dedi. Kepez
ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde ailesiyle oturan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Özcan, 28 Ocak Pazartesi günü sabah ekmek almak için evden çıktı. Kızının uzun süre dönmemesi üzerine anne Emine Özcan, mahallede aramaya başladı. 4 çocuk annesi Emine Özcan, kızını aramaya devam ederken cep telefonuna daha önceden birkaç kez evlerine misafir gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım, ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' diye mesaja attı. Mesajı okuyan Emine Özcan, telefon numarasını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Öncan, Savaş G.'den şikayetçi oldu.
BİR HAFTADIR ORTADA YOK
Kızının bir haftadır kayıp olduğunu, aramalarına rağmen sonuç alamadıklarını gözyaşları için anlatan Emine Özcan, Eşim Yaşar Özcan'la perişan haldeyiz. Evimize misafir olan, ekmeğimizi yiyen biri okuma çağındaki kızımı evlenmek için kaçırmış. O daha çocuk. Ne evlenmesi Devletimiz bize yardım etsin. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum dedi.
İnşaat işçici eşi Yaşar Özcan'ın sokak sokak dolaşıp, kızını aradığını da belirten Emine Özcan, Savaş G.'nin organ ticareti suçundan sabıkası olduğunu, yeni cezaevinden çıktığını da iddia etti.