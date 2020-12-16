Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi - Son Dakika

Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi

16.12.2020 11:15
Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi, System.String[]

Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi.

Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi. 31 Aralık'ta saat 22.00'a kadar yemek ve müzik olacak. Daha sonrasında herhangi bir kutlama programı yapılmayacak. Her yılbaşında eğlence için Antalya'ya gelenler bu yıl otellerde izole olacak AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, her yılbaşında eğlenmek için otellere gelen misafirlerin, bu yıl izolasyonda kalmak için geleceğini söyledi. Yılbaşında 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların güvenli ve sağlıklı otellerde konaklayacağını ifade eden Kavaloğlu, "Geçen sene yüzde 80, yüzde 90 doluluk oranlarımız vardı. Şimdi bu doluluk oranlarımızı yüzde 40 ve 50'lerde tutacağız. İnsanlar bu yılbaşında izolasyonda kalacak. Ben Antalya için talep olacağını düşünüyorum. Özellikle termal otellere, dağ otellerine talep artabilir" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Covid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen Güvenli Turizm Sertifikasının önemine değinerek, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sertifikası olan otellerin misafirlere güvenilir bir ortam sunacağını söyledi. Kavaloğlu, "Sertifikası olan otellerde kalma fırsatı, vatandaşlara nefes payı olacak. Vatandaşlara 4 gün evlerinde kapanmaları yerine, güvenli olan otellerde kalma fırsatı sağlanıyor. Bu 4 günü otellerde sağlıklı bir şekilde değerlendirebilirler" dedi.

Kutlama programı yapılmayacağının altını çizen Kavaloğlu, "Saat 22.00'a kadar yemek ve müzik olacak. Daha sonrasında herhangi bir kutlama programı yapılmayacak. Ama tabi misafirlerimiz kurallara riayet edip, sosyal izolasyona uygun şekilde vakit geçirebilirler" diye konuştu.

"Bu yılbaşında izolasyonda kalacaklar"

İnsanların yılbaşına çok önem verdiğini belirten Kavaoğlu, her yıl büyük bir coşkuyla kutlandığına dikkat çekti. Kavaoğlu, "Geçtiğimiz senelerde pandemi ile boğuşmuyorduk. İnsanlar eğlence için otelleri tercih ediyordu. Şimdi artık eğlenceden ziyade, sağlıklarını korumayı tercih edecekler. Geçen sene yüzde 80, yüzde 90 doluluk oranlarımız vardı. Şimdi bu doluluk oranlarımızı yüzde 40 ve 50'lerde tutacağız. İnsanlar bu yılbaşında izolasyonda kalacak. Ben Antalya içi talep olacağını düşünüyorum. Özellikle termal otellere, dağ otellerine talep artabilir. Antalya'da şartları çok iyi bir bölge" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi
Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi
Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi
Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi
Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi
Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi
Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi

Kutlama, Yılbaşı, Antalya, Müzik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya gözünü dört günlük yılbaşı kısıtlamasına çevirdi - Son Dakika Ekonomi


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