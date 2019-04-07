Antalya Grand Prix Erkekler 90 Kilo Finalinde Mikail Özerler, Gürcü Rakibi Papunashvili'yi Yenerek...
53 dakika önce
Antalya Grand Prix erkekler 90 kilo finalinde Mikail Özerler, Gürcü rakibi Papunashvili'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Antalya
Grand Prix erkekler 90 kilo finalinde Mikail Özerler, Gürcü rakibi Papunashvili'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:38 Kaynak: İHA
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