Son Dakika Haberleri: Antalya Grand Prix Erkekler 90 Kilo Finalinde Mikail Özerler, Gürcü Rakibi Papunashvili'yi Yenerek...

Antalya Grand Prix Erkekler 90 Kilo Finalinde Mikail Özerler, Gürcü Rakibi Papunashvili'yi Yenerek...

53 dakika önce

Antalya Grand Prix erkekler 90 kilo finalinde Mikail Özerler, Gürcü rakibi Papunashvili'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya Grand Prix Erkekler 90 Kilo Finalinde Mikail Özerler, Gürcü Rakibi Papunashvili'yi Yenerek..., System.String[]
Antalya Grand Prix erkekler 90 kilo finalinde Mikail Özerler, Gürcü rakibi Papunashvili'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:38 Kaynak: İHA

Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1956'dan Bu Yana Mahalle Muhtarlığını Yürüten Aile, Muhtarlık Yarışını Kaybetti Ersan İlyasova'nın 12 Sayısı Galibiyete Yetmedi Ahmet Ağaoğlu: Başka Takımlara Değil Elin Kızına Bile Vermem Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Grand Prix Erkekler 90 Kilo Finalinde Mikail Özerler, Gürcü Rakibi Papunashvili'yi Yenerek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]