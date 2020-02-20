Antalya gülben ergen'den yıldız tilbe'ye 'bravo' - Son Dakika
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Antalya gülben ergen'den yıldız tilbe'ye 'bravo'

6 saat önce

Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'ANTALYA'da sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'

ANTALYA'da sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecede, Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' adlı şarkısını da seslendiren Gülben Ergen, "Bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye bravo demek istiyorum" dedi.

Antalya Belek'teki beş yıldızlı bir otelde bir halı firması tarafından düzenlenen gala yemeğinde sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Parlak pullu, göğüs ve sırt dekolteli kostümüyle göze hitap eden Ergen, küpeleriyle ve parmağındaki büyük taşlı yüzükle de kadın hayranlarından tam not aldı.

Gülben Ergen, sahneye 'Arka sokaklarda neler oluyor' şarkısıyla çıktı. Ardından 'Bay Doğru' şarkısını seslendiren Ergen, repertuarında Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' adlı şarkısına da yer verdi. Bu şarkıyı salonu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Ergen "Size bravo demek istiyorum. Aynı zamanda bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye de bravo demek istiyorum. Bu gecenin eğlenceli ve şanslı bir gece olmasını diliyorum" dedi.

Gülben Ergen,iki saate yakın sahnede kaldı.

Antalya gülben ergen'den yıldız tilbe'ye 'bravo'

Gülben Ergen, Yıldız Tilbe, Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
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