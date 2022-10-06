Antalya gündem: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 4. Gün Geride Kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı devam ediyor.

Festivalde dün Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Selcen Ergun yönetmenliğindeki "Kar ve Ayı" ile Kaan Müjdeci imzalı "Iguana Tokyo"; Ulusal Belgesel Yarışma filmlerinden Berna Gençalp'in yönettiği "Kim Mihri", Behçet Güleryüz'ün yönettiği "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı", Hazar Uyar'ın yönettiği "Plaza Köylüleri" ile Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Paul Negoescu'nun Görev Adamları/ Men of Deeds, Martín Boulocq'un Ziyaretçi/ The Visitor filmleri izleyicilerle buluştu.

Kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesini anlatan "Kar ve Ayı" filminin gösterimi sonrasında yönetmen, senarist, yapımcı Selcen Ergun, oyuncular Merve Dizdar, Saygın Soysal, Erkan Bektaş, Onur Gürçay, senarist Yeşim Aslan, yapımcı Nefes Polat, görüntü yönetmeni Florent Herry ve kurgucu Çiçek Kahraman film hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Kaan Müjdeci yazıp yönettiği, M² adlı bir sanal gerçeklik oyunun insan dünyasını zapt edişini anlatan "Iguana Tokyo" filminin gösterimi sonrasında oyuncular Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü, set dekoratörü Mecra Yazıcı, kurgucu Doruk Kaya, ortak yapımcı Kanat Doğramacı, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven ile birlikte izleyici ile buluştu.

On dokuzuncu yüzyılda İstanbul'da doğan, yetenekli ve başına buyruk kadın ressam Mihri'nin üç kıtaya yayılan hayatının izini süren belgesel "Kim Mihri" gösterimi sonrasında yönetmen Berna Gençalp, yapımcılar Berat İlk ve Yonca Ertürk ile bir söyleşi gerçekleşti.

Urartu mitolojisine ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne konu olan Van Gölü Canavarının göz ardı edilmiş geçmişini günümüzle bağlantılandıran belgesel "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" yönetmen Behçet Güleryüz'ün katılımıyla gerçekleşti.

En iyi okullarda okuyup, en iyi kurumlarda işe başlamak için çalışan ve şimdilerde kasabaya yerleşip organik hayat hayali kuran beyaz yakalıları konu alan "Plaza Köylüleri" belgeselinin gösteriminin ardından yönetmen Hazar Uyar soruları yanıtladı.

NARPERİ'NİN BİLEZİĞİ FİLM EKİBİNDEN İRAN'DAKİ KIZ KARDEŞLERİNE DESTEK

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşayan kadınların üç aylık bir el sanatları atölyesinde toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili eşitsizlikleri sorgulamalarını ve kendi güçlerini keşfetmelerini anlatan Jale İncekol yönetmenliğindeki belgesel "Narperi'nin Bileziği" dün akşam Özel Gösterimler kapsamında Antalyalı izleyicilerle buluştu. Filmin gösterimine yönetmen Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yönetmen Jale İncekol ve belgeselde yer alan kadınlar katıldı.

Söyleşi sonrasında "Narperi'nin Bileziği" filminin ekibi başörtüsünü düzgün takmadığı için ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini için ve İran'daki kadınların mücadelesine destek amacıyla saçlarını kestiler. Jale İncekol; "İran'daki kız kardeşlerimiz çok büyük bir mücadele başlattılar. Biz şu an filmin ekibi olarak onların yanında durduğumuzu söylemek istiyoruz. Hepimiz Mahsa Amini'yiz" dedi.