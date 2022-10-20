Şekerhane Mahallesi'nde Adnan Korkmaz 'a ait bir deri mağazasına kimliği belirlenemeyen 2 kişi gece saatlerinde önce taşla sonra da molotofkokteyli ile saldırıda bulundu.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya haberi: Alanya'da iş yerine molotofkokteyliyle saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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