Antalya haberi: Alanya'da iş yerine molotofkokteyliyle saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Antalya haberi: Alanya'da iş yerine molotofkokteyliyle saldırı güvenlik kamerasında

20.10.2022 14:42

Antalya habere göre İşyeri güvenlik kamerasından saldırı anına ilişkin görüntüler Saldırıya uğrayan işyerinden olay sonrası görüntüler Alanya'da iş yerine molotofkokteyliyle saldırı güvenlik kamerasında ANTALYA ( AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin taşla camını kırdıkları mağazaya molotofkokteyli...

İşyeri güvenlik kamerasından saldırı anına ilişkin görüntüler

Saldırıya uğrayan işyerinden olay sonrası görüntüler Alanya'da iş yerine molotofkokteyliyle saldırı güvenlik kamerasında

ANTALYA ( AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin taşla camını kırdıkları mağazaya molotofkokteyli atıp kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şekerhane Mahallesi'nde Adnan Korkmaz'a ait bir deri mağazasına kimliği belirlenemeyen 2 kişi gece saatlerinde önce taşla sonra da molotofkokteyli ile saldırıda bulundu.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mağaza önünde çıkan alevler ise çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin mağaza önüne gelerek taş ve molotofkokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: AA
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Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi: Alanya'da iş yerine molotofkokteyliyle saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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