Antalya 'da 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü , Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya gündem: Antalya'da kanalizasyonda ceset bulundu - Son Dakika

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