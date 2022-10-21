Antalya gündem: Antalya'da kanalizasyonda ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya gündem: Antalya'da kanalizasyonda ceset bulundu

21.10.2022 00:22
Antalya gündem: Antalya'da kanalizasyonda ceset bulundu

Antalya bölgesinden gelen habere göre Kepez ilçesinde kanalizasyon hattında ceset bulundu.

Kepez ilçesinde kanalizasyon hattında ceset bulundu.

Antalya'da 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Baba Güçlü'nün kimlik tespitini kesin olarak yapamaması nedeniyle Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu ANTALYA-MERMERCİYE BIRAKILAN KROKİNİN 200 METRE UZAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ ANTALYA-MERMERCİYE BIRAKILAN KROKİNİN 200 METRE UZAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Antalya, Kepez, Fatih, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem: Antalya'da kanalizasyonda ceset bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 06:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya gündem: Antalya'da kanalizasyonda ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement