Antalya gündem: Antalya Valisi Yazıcı ve Antalyalı gazeteciler, Nürnberg Belediye Başkanı ile bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ile bir araya geldi.

Nürnberg Belediye Başkanı König, Vali Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, AGC Başkanı İdris Taş ve cemiyet üyelerini belediye binasında ağırladı.

Vali Yazıcı, buradaki konuşmasında, çok sayıda yurttaşın yıllar önce çalışmak için Almanya'ya gittiğini ve iki ülke arasındaki güçlü bir bağ oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel iki ülke ilişkilerini çok iyi şekilde yürüttüğünü ifade eden Yazıcı, "Dünyada önemli turizmi merkezlerinden olan Antalya'nın Nürnberg ile olan kardeşlik ilişkilerini önemsiyoruz. Hem belediyeler arası ilişkiler hem basın mensupları arasındaki kardeşçe ilişkileri valilik olarak destekliyoruz." dedi.

Yazıcı, 20 yıldır devam kardeşlik ilişkilerini artarak devam edeceğini ve gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Nürnberg Belediye Başkanı König ise Almanya'nın en güvenli kentlerinde misafirlerini ağırladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

İki hafta önce Antalya'da olduğunu ve çok sevdiğini anlatan König, "25 yıl önce Antalya bizim kardeş kentlerimiz arasındaki yerine aldı. Dostluğun ve kardeş kent ilişkisinin önemi çok büyük, bunu derinleştirmek ve geliştirmek için çaba harcıyoruz. Bunun sebeplerinden bir de Nürnberg'de yaşayan Türklerin sayısının çok olması. Onun için kardeş kent ilişkilerinde buluşmalar aile buluşmaları gibidir." diye konuştu.

Antalya'ya ziyaretinde nostalji tramvayına bindiğinde kente yerleşen Nürnbergli vatandaşla karşılaştığını belirten König, bunun iki kentin ne kadar yakın olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

AGC Başkanı İdris Taş, iki kentin kardeşlik ilişkilerinin önemsediklerini ve bütün gazeteciler ve Antalya adına Nürnberg'e geldiklerini aktardı.

İki kentin bir birine değer verdiğini ifade eden Taş, "Bu kardeşlik ilişkileri sonuna kadar devam edecek. Gazeteci din, dil, ırk, mezhep ve etnisite yönüyle değil, evrensel değerlerle olaylara toplumlara bakar. O yüzden biz Antalyalı gazeteciler Nürnberg'i önemsiyoruz. Bunun için yıllar önce bu ilişkilerin adımını atan eski başkanımız Mevlüt Yeni'ye bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından iki heyet karşılıklı hediye alışverişinde bulundu.