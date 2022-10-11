Antalya gündem haberi... Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu - Son Dakika
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Antalya gündem haberi... Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu

11.10.2022 13:05
Antalya gündem haberi... Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu

Antalya habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Bulgaristanlı ailenin 5 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Bulgaristanlı ailenin 5 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu.

İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Teodora Savova yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberi... Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya gündem haberi... Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu - Son Dakika
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