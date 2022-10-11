İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Teodora Savova yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya gündem haberi... Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu - Son Dakika

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