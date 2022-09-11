Antalya gündem haberi... Antalya'da Konyaaltı sahilinde yoğunluk - Son Dakika
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Antalya gündem haberi... Antalya'da Konyaaltı sahilinde yoğunluk

11.09.2022 14:33
Antalya gündem haberi... Antalya'da Konyaaltı sahilinde yoğunluk

Antalya haberler... öğretim yılının başlamasına bir gün kala sahillerde yoğunluk oluştu.

öğretim yılının başlamasına bir gün kala sahillerde yoğunluk oluştu.

Yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağı Antalya'da, Konyaaltı sahili yaz tatilinin son gününü iyi değerlendirmek isteyen yerli tatilciler ve kentte oturanlarla doldu. Önceki günlere nazaran yer yer boşluklar olsa da sahil yaz dönemi boyunca olduğu gibi denize girmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı kentte, sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı tatilciler ise kumların üzerine yatarak güneşlendi.Öte yandan, sahilde bulunan kayalığın üzerine çıkan onlarca kişi ise tehlikeye aldırış etmeden suya atladı. Bazıları da denize sarkan halata tutunarak, metrelerce yükseklikteki falezlerin üzerine tırmanmaya çalıştı.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberi... Antalya'da Konyaaltı sahilinde yoğunluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya gündem haberi... Antalya'da Konyaaltı sahilinde yoğunluk - Son Dakika
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