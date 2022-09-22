ORMAN YANGININDA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla çevreye yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, alevlerin sirayet ettiği bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlardan bazılarının araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

İLK MÜDAHALE 5 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda alevlere 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığı, "Kumluca'da meydana gelen orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları fedakarca yeşil vatan için çalışıyor. Göğsünüze ateş, ayağınıza taş değmesin" sözleriyle duyuruldu. (DHA)