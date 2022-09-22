ORMAN YANGININDA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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ORMAN YANGININDA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ

22.09.2022 17:46

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla çevreye yayıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla çevreye yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, alevlerin sirayet ettiği bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlardan bazılarının araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

İLK MÜDAHALE 5 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda alevlere 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığı, "Kumluca'da meydana gelen orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları fedakarca yeşil vatan için çalışıyor. Göğsünüze ateş, ayağınıza taş değmesin" sözleriyle duyuruldu. (DHA)

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Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
Kaynak: DHA

Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORMAN YANGININDA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ORMAN YANGININDA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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