Antalya gündem haberi... Antalya'da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya gündem haberi... Antalya'da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

07.10.2022 12:05
Antalya gündem haberi... Antalya'da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Demirciler Mahallesi D-400 kara yolunda ilerleyen Doğan Ertekin idaresindeki 45 PK 717 plakalı yolcu otobüsü ile Hüseyin Toprak'ın (49) kullandığı 07 AUS 313 plakalı hafif ticari araç Karaöz kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün yanında bulunan ve yaralanan eşi Ayşe Toprak ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin Toprak'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Hüseyin Toprak, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberi... Antalya'da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya gündem haberi... Antalya'da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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