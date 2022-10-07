Sürücünün yanında bulunan ve yaralanan eşi Ayşe Toprak ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Hüseyin Toprak, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya gündem haberi... Antalya'da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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