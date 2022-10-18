Antalya gündem haberi... Antalya'da polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika
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Antalya gündem haberi... Antalya'da polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

18.10.2022 11:22
Antalya gündem haberi... Antalya'da polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Antalya gündem haberine göre Antalya'da polis ekiplerinin helikopter ve dronla yaptığı trafik denetiminde 949 sürücüye ceza uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerinin helikopter ve dronla yaptığı trafik denetiminde 949 sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla hava destekli denetim gerçekleştirdi.

Emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ve hatalı sollamaya yönelik denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 949 sürücüye para cezası kesildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberi... Antalya'da polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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