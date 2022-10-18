Antalya 'da polis ekiplerinin helikopter ve dronla yaptığı trafik denetiminde 949 sürücüye ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya gündem haberi... Antalya'da polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

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