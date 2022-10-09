Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek, el telsizleri, araç çakar lamba ve sireni ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya gündem haberi: Antalya'da suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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