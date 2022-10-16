Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

16.10.2022 16:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre Operasyondan görüntüler Dedektör köpeğin aracın kaputunda uyuşturucuyu bulması Ekiplerin uyuşturucuyu ele geçirmesi Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin görüntülenmesi Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli...

Operasyondan görüntüler

Dedektör köpeğin aracın kaputunda uyuşturucuyu bulması

Ekiplerin uyuşturucuyu ele geçirmesi

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin görüntülenmesi Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda B.B. ve A.M.K. gözaltına alındı.

Operasyon anları polis ekiplerince görüntülendi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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