Operasyondan görüntüler
Dedektör köpeğin aracın kaputunda uyuşturucuyu bulması
Ekiplerin uyuşturucuyu ele geçirmesi
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin görüntülenmesi Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Operasyonda B.B. ve A.M.K. gözaltına alındı.
Operasyon anları polis ekiplerince görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika