Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya gündem haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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