Antalya gündem haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya gündem haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

12.10.2022 15:56
Antalya gündem haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çağlarca Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 600 gram kubar esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 tüfek ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda B.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya gündem haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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