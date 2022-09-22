Antalya gündem haberi: Döşemealtı Belediyesi'nde 'zimmet' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Antalya gündem haberi: Döşemealtı Belediyesi'nde 'zimmet' operasyonu: 1 gözaltı

22.09.2022 00:29
Antalya gündem haberi: Döşemealtı Belediyesi'nde 'zimmet' operasyonu: 1 gözaltı

Antalya bölgesinden gelen habere göre ANTALYA'nın Döşemealtı Belediyesi'nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğinin belirlenmesi üzerine 2 belediye çalışanı görevden alındı, 1 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Döşemealtı Belediyesi'nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğinin belirlenmesi üzerine 2 belediye çalışanı görevden alındı, 1 kişi gözaltına alındı.

Döşemealtı Belediyesi'nde, başkanlığını Mustafa Akyol'un yaptığı, Cengiz Caba, Erhan Gürel ve Burak Bilgin'den oluşan Sayıştay heyeti inceleme yaptı. Araştırmalarda organize bir şekilde 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğini belirleyen Sayıştay heyeti, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü F.Ç. ile Mali Hizmetler Müdürü İ.T. görevden alındı. Operasyon kapsamında bir belediye çalışanı da gözaltına alındı. Belediyede idari ve adli soruşturma devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberi: Döşemealtı Belediyesi'nde 'zimmet' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya gündem haberi: Döşemealtı Belediyesi'nde 'zimmet' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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