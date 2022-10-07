Antalya gündem: Kumluca Belediyesinde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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Antalya gündem: Kumluca Belediyesinde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı

07.10.2022 16:07

Antalya gündem haberi | Antalya'da, Kumluca Belediyesi önünde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı.

Antalya'da, Kumluca Belediyesi önünde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı.

Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerce başlatılan grev devam ediyor.

Eylem yapan işçiler belediye önünde slogan attıkları sırada, Kumluca Belediyespor otobüsü belediye önüne getirildi. Grevlerinin sabote edilmek istendiğini öne süren işçiler ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı.

Bazı işçiler, otobüsün belediye önüne girmesini engellemek isterken, belediye görevlilerinin müdahalesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Alagöz yere düştü. Polisin araya girmesiyle gerginlik önlenirken, Kumluca Belediyespor otobüsü belediye önüne gelerek müzik yayını yaptı.

"Grevi provoke etmek isteyenler bu bahaneyle bize, çalışanlarımıza saldırdılar"

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Alagöz, bir grup işçinin greve gitmesinin ardından ilk günden bu yana her türlü tahrikin yapıldığını, kendilerinin sağduyulu yaklaşarak olayları akışına bıraktıklarını söyledi.

Hafta sonu oynanacak Kumluca Belediyespor maçı öncesi otobüsü belediye önüne halkı maça davet etmek üzere getirdiklerini iddia eden Alagöz, "Grev yapan işçilerimiz bizim işçilerimiz, Kumluca Belediyespor bizim takımımız. Arkadaşlarımız bugün ilçenin pazarı olması dolayısıyla halkımızı maça davet etmek için otobüsü belediye önüne getirmek istemiş. Bundan tahrik olunacak hiçbir şey yok. Maalesef grevi provoke etmek isteyenler bu bahaneyle bize, çalışanlarımıza saldırdılar. Araya girip olayları yatıştırmak isterken, tarafıma saldırdılar. Bunu yapanlar hakkında gerekli şikayette bulunacağız." dedi.

Alagöz'ün daha sonra emniyete giderek kendisi ve belediye çalışanlara saldırıldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve darp raporu aldığı bildirildi.

Belediye önünde ve Cumhuriyet Meydanı'nda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Kumluca Belediyesinde toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler greve başlamış, grev kararı alan 37 işçiden bazıları "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA

Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem: Kumluca Belediyesinde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı - Son Dakika

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